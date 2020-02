INSÄNDARE: Vad gör politiska partier populära?

Återkommande ser man alster av krönikörer och andra skribenter, bland annat partifolk, där andemeningen tycks vara att skribenterna anser att folk har helt fel. Det förefaller då som om dessa skribenter inte har förstått begreppet demokrati.

I en fungerande demokrati är det så att om folk anser att regeringens politik inte leder åt rätt håll då vill folk ge förtroendet till någon annan att ställa rätt.

Det bästa sättet att få bra opinionssiffror för regeringen och rycka undan fötterna för oönskade partier är att leverera resultat. Det är då helt otillräckligt att bara snacka om vad man vill göra eller göra fel. Valmanskåren bestämmer vilka personer, som ska sitta i riksdagen, vilken i sin tur utser regering.

Vill man då ha många delegater i riksdagen kan det vara klokt att fokusera på problemen i stället för att söka sopa dem under mattan. Under mer än 50 år har till exempel skola, välfärd och kriminalitet varit områden där oviljan till förbättringar varit mycket påtaglig. Under samma tid har man låtit Sveriges infrastruktur långsamt förfalla.

Det är snart riksdagsval igen och valmanskåren är idag mer klarsynt och kunnig om sakernas tillstånd än tidigare. Detta borde leda till eftertanke hos partierna.

Demokrativän