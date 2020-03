INSÄNDARE: Trött på snyfthistorier

Är så otroligt trött på alla snyfthistorier från hockeyklubbar. De kräver ditten och datten. Vad gör Modo och Björklöven så bombsäkra på att ha gått upp i SHL i ett eventuellt kval? Historien säger något annat om lagen från allsvenskan.

Det är bara att inse att alla lag drabbas på något sätt, från SHL ner till division 2. Ekonomin i många klubbar får en törn. Men 90 procent av klubbarna och spelarna accepterar beslutet, även om det kom lite sent och strulade till det för många kvalande lag. Hälsan måste gå före all idrott och landet har det jobbigt just. Släng egoismen och snyfthistorier längst ner i skrivbordslådan.

Trött på hockeygnället