INSÄNDARE: Svårt att hålla höger – är väktare lösningen?

Efter att ha läst Max Eskilssons utmärkta krönika 210301 angående restriktioner i köpcentrum, där han nämner Kupolen, och om vårt ansvar, gör jag följande reflektioner. Att handla i butiker i Kupolen tror jag inte innebär någon större smittorisk. Där verkar kunderna hålla avstånd och följa restriktionerna. Däremot är det av någon konstig anledning sämre ställt med detta i gångarna mellan butikerna. Det är föredömligt skyltat med stora cirklar i golvet med uppmaning att hålla till höger och att hålla avståndet. I entréerna sitter stora, gröna skyltar med texten IN resp röda skyltar med texten UT i ögonhöjd på dörrarna. Trots all denna skyltning möter man ständigt människor i entréerna och anmaningarna på golven verkar man inte se. Håller man till höger möter man hela tiden människor som går till vänster och man får själv väja undan. Lösningen kanske är att ha väktare i entréerna som visar vad som gäller. Går man in mot de röda "UT-skyltarna" i ögonhöjd och tvärt om och kliver man på "Håll till höger-skyltarna" på vänster sida, behöver man kanske göras observant på vad som gäller.

"Take care"