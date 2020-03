INSÄNDARE: Svar till oför-skämt från åsiktsmaskinen

Jag måste få svara när någon som inte vågar sätta ut sitt namn utan kallar sig "optimist" klistrar en massa etiketter på mig och mina insändare.

Han/hon kallar mej negativ och det visar ju att personen ifråga inte har läst vad jag skriver eller kan läsa.

Vad är negativt i att jag vill att det ska sandas när det är halt så folk inte ska falla och bryta benen?

Vad är negativt i att ifrågasätta politiker då det ju nästan ingår i vår plikt att granska och ifrågasätta just politiker?

Vad är negativt i att jag ville att Vasaloppet detta år skulle ställas in på grund av den stora smittorisken som finns vid stora folksamlingar som denna nu med corona?

Vad är negativt med att jag vill förhindra smittspridning?

Jag har aldrig någon gång under alla de år som Vasaloppet gått förespråkat att det ska ställas in utan endast denna gång och av just ovan nämnda orsak det vill säga en svår smittorisk. Och jag har absolut inte någon egen linje till Mora Tidning utan jag får, som alla andra vakna Morabor som vill uttrycka en åsikt, plita ner den och skicka in den och hoppas att den ska få komma in.

Det som var negativt var ju att denna person som tar sig friheten att fabulera och kalla mig för diverse, vilket jag gärna bjuder på, men inte vågade sätta ut sitt namn. Det är fegt och något som jag aldrig skulle göra.

Sven Oskar Herbert Lind