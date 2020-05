INSÄNDARE: Ställ in Dalecarlia cup

Är det inte dags för IK Brage att ta sitt ansvar och ställa in Dalecarlia cup eller är girigheten för stor i denna förening? Evenemang ställs in långt in i augusti, men ännu inget besked från klubben om denna turnering. Tror man verkligen att gränsen från 50 personer kommer att ändras?

Enligt Stefan Löfvén så kommer 50-personersgränsen att hållas hela sommaren och sedan så smått eventuellt släppas upp. Och då kanske till 500 som det var förut, förhoppningsvis.

Om man då ser hur många som vistas på Sportfältet så är detta en orimlighet. Ta ert ansvar i dessa tider och ta inte hit lag från hela Sverige. Det är dags att ta sitt ansvar och inte bara tänka på idrott.

Jag är själv en stor fotbollsälskare, men idag måste man vara realist och se verkligheten.

Alltid en fotbollsälskare