INSÄNDARE: Socialdemokraternas ideologi går före allt – till och med barn och ungdomars hälsa

Svar på debattartikel Regionen bryter sönder sjukvården – nu ska BUP privatiseras.

Socialdemokraternas insändare om privatisering av BUP gör oss både arga och ledsna. Det finns få saker som påverkar en familj så djupt som ett barns psykiska ohälsa. Varje barn och varje förälder som i förtvivlan väntat i kön för att få hjälp vet att det är så.

Det är absolut nödvändigt att vi kan möta den våg av psykisk ohälsa bland unga som vi sett de senaste åren.

Vuxenvärlden borde samla sig för barnen och för de ungas skull.

Socialdemokraterna väljer att göra partipolitik och ideologi av denna viktiga fråga enbart i syfte att svartmåla regionledningen i hopp om att vinna fler röster och nå makten i regionen 2022.

Innan ni går på påståendet om att ”vården slits itu” så ta en funderare på hur det har sett ut under lång tid och vem det är som bär ansvaret för en psykiatri som inte fungerat.

Fundera också på vilka åtgärder som tidigare ledning av regionen satt in. Det tar inte lång tid att fundera på det.

De har nämligen inte gjort någonting!

Det står klart att allt måste göras för att korta köerna inom BUP. Kan privata aktörer utgöra en sådan möjlighet så kör på det. Det kan omöjligt bli sämre än så som det ser ut idag och som det sett ut under socialdemokratisk ledning av region och tidigare landsting sedan mer än 90 år tillbaka.

De som drabbas och har drabbats av den inkompetens vi sett under så många år är våra mest behövande unga. Tecknen på det är mycket tydliga. Det är ett svek som Socialdemokraterna ensamma är skyldiga till.

Det enda som skulle kunna drabbas av att fler aktörer kan ta sig an unga med psykisk ohälsa är Socialdemokraternas egen ideologi. En ideologi som ställs före allt annat och "in absurdum".

Ointresset för att faktiskt vidta åtgärder som gör skillnad är helt uppenbart. Dogmer framför allt.

Hans Johansson (C), ordförande Centerpartiet Säter, Niclas Bodin (C), vice ordförande Centerpartiet Säter, Jenny Drugge (C), distriktsordförande Centerpartiet Dalarna, Sofia Jarl (C), regionråd, Region Dalarna