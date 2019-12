INSÄNDARE: Snabbtåg från Stockholm till Göteborg/Malmö

Räkna fram biljettpris så blir det med ens klart för alla om vettigheten i förslaget!

Innan vi ser vad biljettpriset, inkluderande alla kostnader, blir är det omöjligt att se om förslaget är vettigt. Alla kostnader skall då innefatta nyinvestering (miljötillstånd, markinlösen, entreprenader och så vidare), årliga reinvesteringar (1,25 % av NUAK per år), årligt underhåll, årliga intäkter, finansiella kostnader under och efter byggandet samt tågoperatörens kostnader (tåg, finansiella kostnader, banavgifter, underhåll och drift). Vilket är antal resande och antal turer per dag? Vad blir snitthastigheten Stockholm – Malmö/Göteborg vid noll, ett, två, tre eller fyra stopp? Kommuner efter banan kommer inte att bidra utan flera stopp per dag på sin station.

Det är betydligt mer lönsamt att satsa på järnvägsburen godstrafik. Sverige behöver att de mycket eftersatta reinvesteringarna ska tas igen liksom nyinvesteringar göras i dubbelspår och mötesplatser. Det klimatsmarta är att få över godstransporter på järnväg. Sedan länge orsakar långtradarna cirka 85 procent av vägslitaget. Så snart järnvägens godskapacitet byggs upp kan vågar byggas längs större vägar och då kan långtradarna betala ton per kilometeravgift, som sätts så högt att ge incitament att flytta över gods till järnväg.

Nyinvesteringar i dubbelspår behövs på många sträckor för att klara reinvesteringarna utan stora inskränkningar i tågtrafiken under arbetena. Det är också till gagn för persontåg.

