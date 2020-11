INSÄNDARE: ”Smittsäker vaccination på Familjecenter i Mora ”

Jag var först i kön på Familjecenter i Mora för influensavaccinering. Möttes i dörren av en sköterska som vänligt sa att vi skulle ställa oss i kö utanför med två meters avstånd så skulle dom komma och ropa upp oss en efter en. Redan här var jag imponerad och vi ställde oss i kö och den växte väl ganska fort med 20 personer, cirka. Så kom en sköterska och ropade upp oss så att dom åtta som var inbokade kl 15.00 fick gå in. All personal där inne hade ansiktsskydd och handskar och vi slussades snabbt in i olika rum där en sköterska satt beredd med sprutan. Vaccineringen gick snabbt och effektivt och jag måste ge dom ett högt betyg som hanterade vaccineringen så elegant i dessa coronatider. Nu slapp många av oss i riskgruppen åka upp till lasarettet och där utsätta oss för smittorisk. Galant skött av er på Familjecenter och ett stort tack

Sven Lind