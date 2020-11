INSÄNDARE: Se nyktert på höghastighetståg

Innan vi ser vad biljettpriset, inkluderande alla kostnader, blir är det omöjligt att se om förslagen till höghastighetståg är vettiga.

Alla kostnader, oavsett varifrån pengarna kommer, skall då innefatta nyinvestering (miljötillstånd, markinlösen, entreprenader etc), årliga reinvesteringar (1,25 % av NUAK varje år om 80 års teknisk/ekonomisk livslängd), årligt underhåll, årliga intäkter, finansiella kostnader under och efter byggandet samt tågoperatörens kostnader (tåg, finansiella kostnader, banavgifter, underhåll och drift). Därtill behövs rimlig uppskattning av antal resande per dag och antal turer per dag. Vad blir snitthastigheten Göteborg-Stockholm resp. Malmö-Stockholm vid noll stopp, ett stopp, två stopp, tre stopp eller fyra stopp?

Kommunerna utefter banorna är nog inte intresserade av att bidra ekonomiskt till höghastighetsjärnväg utan flera stopp varje dag på respektive station. Jag har en känsla av att befolkningen söder om Mälaren behöver vara 80-90 miljoner för att ge så många resande att ett vettigt biljettpris blir möjligt.

Ett tänkt höghastighetståg mellan Hamburg och Berlin blev visst inte av då restiden blev för lång p. g. a. krav på ett stopp utefter vägen.

