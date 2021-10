INSÄNDARE: S – Snabbtågen till Stockholm måste återinföras - omgående

Öppet brev till SJ

Under ett och ett halvt år, har det kollektiva resandet under pandemin varit kraftigt begränsat. Detta både på grund av restriktioner och på grund av människors förändrade arbetsvanor och resandemönster. Men den 29 september öppnades Sverige upp igen och människor efterfrågar åter att kunna resa mera. De tågavgångar som fanns efter Dalabanan innan pandemin har under pandemin reducerats, vilket vi kan förstå på grund av det kraftigt minskade resandet. Men vi ser med förvåning att nu när restriktionerna hävts 29 september så saknas fortfarande det snabbtåg till Stockholm på morgonen och tillbaka på eftermiddagen i tidtabellen.

Skall vi få resandet med tåg att öka så är det av största vikt att vi har minst samma tågutbud som innan pandemin för att det skall bli så attraktivt som möjligt att åter ta tåget. Vi Socialdemokrater vill därför att SJ nu omgående återupprättar det tågutbud som fanns innan pandemin mellan Dalarna och Stockholm.

Abbe Ronsten (S) V Ordf kollektivtrafiknämnden Region Dalarna

Susanne Norberg (S) ledamot kollektivtrafiknämnden Region Dalarna

Jan Bohman (S) Kommunstyrelsens Ordf i Borlänge

Lars Isacsson (S) Ordf socialdemokraterna i Dalarna