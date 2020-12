INSÄNDARE: Riktigt tråkigt utbud på SVT under julhelgen

SVT:s utbud av program under julen och mellandagarna är under all kritik. Tittar man på SVT:s hemsida och ser på schemat, kan man se att de har nästan inga musikprogram, underhållning eller bra filmer att bjuda på.

Var är Peter Asplunds julkonsert eller Jill Johnsons fina julmusik med arrangemang av Anders Berglund? Var är de klassiska underhållningsprogrammen som bjuder på skratt från teater? Var är de underbara julfilmerna som ”White Christmas”, ”A Christmas Story” och ”It’s a Wonderful Life” med James Stewart?

Det är synd att SVT inte satsade på att spela in musikprogram i studion eller köpte in bra julfilmer samt tittade i deras arkiv för underhållande klassiker. I år är det många som sitter hemma och för de äldre är tv:n det enda de har, förutom en cd-spelare eller radio.

SVT borde skämmas för tråkigt utbud i år. Bättre kan ni!

Andreas Ulanowsky, Rättvik