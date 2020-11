INSÄNDARE: Region Dalarnas ledning borde skaffa sig en skämskudde

För någon vecka sedan kunde man se Berg & Co, iklädda folkdräkter, ta emot utmärkelse för insatser under coronavågen under våren. Var fanns de verkliga hjältarna?

Berg och samma kompani efterlyser några veckor senare direktiv från Folkhälsomyndigheten om utökade restriktioner för Dalarna. Citat: "Vi ställer nu krav på Folkhälsomyndigheten att Region Dalarna finns med bland de regioner där skärpta råd införs på morgondagens presskonferens. Annars kommer vi likt Region Blekinge bestämma själva", säger Ulf Berg (M).

Måndag och tisdag den här veckan hölls regionfullmäktige med många ledamöter kallade till ett fysiskt möte. Socialdemokraterna vägrade delta i fysiskt möte och försökte få till en dialog med den moderatledda ledningen för att göra mötet digitalt, utan gensvar. Ulf Bergs kommentar: ”Att hålla på och stimma om det här är välja fel strider.”

Var finns ansvaret hos Berg & Co? Var finns hänsynen till vårdpersonalen och Dalarnas befolkning? Var finns konsekvensanalysen? Ska vi andra finna oss i de skärpta reglerna när den högsta politiska ledningen i länet skiter i att följa dem?

Sen kan man undra hur det hyggliga Miljöpartiet finner sig i detta… Det är knepigt att ett parti som värnar om miljö och människor kan regera ihop med Berg & Co som är så totalt okänsliga för människors behov av sjukvård och omsorg. Det kanske är det mest märkliga i denna kråksång…

Molnets syster