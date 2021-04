INSÄNDARE: Region Dalarna - gör en vaccinationssida som vi vanliga förstår!

Hur ska vi klara oss i framtiden med en sjukvårdsregion som gör det nästan omöjligt att utföra sina viktigaste ärenden på nätet. Idag skulle vi boka vaccinationstid på nätet. Vi loggade in på via mobiltelefonen. Inloggningen lyckades - men det finns ingen rubrik att boka vaccinationstid. Vi fann dock ut att man måste bläddra till mottagning och skriva in Ludvika och välja Vårdcentral Ludvika Grängesberg.

Vaccination är ju högsta prioritet så varför är inte detta första rubriken när man loggat in?

Det är ju en inkompetent sida när man måste gissa sig till hur man ska komma till bokningen. I råden från regionen rekommenderas att boka på 1177.se. Köp en trisslott ni som lyckats boka! Anställ nya dataknuttar som kan verkligheten och förstår vanliga människor.

Regionen har inte förstått att vi är kunder och inte en grupp som kan hunsa hur som helst. Sluta spela myndighet/polis.

Bengt Andersson