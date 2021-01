Insändare: Pandemi inget problem för en enstöring

Som 70-årig enstöring har detta med isolering och karantän inte varit något problem alls. Jag hör och ser hur många människor verkar ha och har haft ett helvete under pandemin då de inte fått träffa sin familj och eller sina vänner. För mej har det varit helt annorlunda. Som enstöring så har jag under mina 70 levnadsår lyckats göra mig av med de flesta av mina så kallade vänner - och har nu bara tre kvar. De är riktiga vänner som ställer upp i vått och torrt. Under denna pandemi har jag i stort sett levt precis som vanligt. Inte träffat några människor utan haft kontakt via telefon och sociala medier. Jag har alltid handlat tidigt på morgonen vid pass klockan sju när affären öppnar - så jag har bara fortsatt med detta. Den tiden är det inga människor alls i butiken, möjligtvis tre stycken.

Mina promenader runt Saxviken i Mora har jag kunnat fortsätta med tidigt på morgonen och möter då ingen levande själ alls.

Det enda som jag har fått förändra är att jag fått tacka nej till alla lasarettsbesök under denna tid då jag som riskgrupp med diabetes och hjärtsvikt inte vågat mej dit.

Pandemin har inte förändrat något för mej som enstöring så jag som sådan trivs bäst ensam med min katt, ensam i min lägenhet, ensam i skog och mark. Kanske alla skulle passa på att njuta enstöringslivet

Sven Lind