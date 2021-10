INSÄNDARE: Orättvis vägupprustning i Falun

Omfattande asfalteringsarbeten pågår i Falun, Bjursås, Sågmyra, Enviken, Linghed, Svärdsjö och Sundborn. Skillnaden mellan Falun och övriga orter är att fastighetsägarna (genom vägföreningarna), får betala 40 procent av kostnaderna, medan arbetena i Falun bekostas helt med skattemedel.

Kommunen har beslutat att anslå 5 miljoner kronor per år i fem år till vägföreningarna. För att få tillgång till bidragen måste föreningarna, fastighetsägarna, betala 2 miljoner per år, totalt 10 miljoner för vägupprustning. Utöver det tillkommer några miljoner per år, för den ordinarie verksamheten, snöröjning gräsklippning med mera.

En rejäl smygbeskattning av de cirka 6 000 innevånarna i samhällena utanför Falun, i strid med kommunallagen.

Engelbrekt Engelbrektsson kämpade, med framgång, för 800 år sedan, mot den orättvisa beskattningen av landsbygden. Faluborna tyckte tydligen att hans arbete var så viktigt, att han fick en staty uppförd på Stora torget.

När nu Falupolitikerna försöker återinföra systemet han kämpade emot, tycker jag mig se att han skakar på huvudet, och rent av famlar efter svärdet.

Hur länge ska det här fortsätta, Falupolitiker?

Gunnar Bosell, Svärdsjö

Rolf Olsson, Enviken