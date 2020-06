INSÄNDARE: Nya funderingar

Efter att ha läst insändaren Det var bättre förr ger svaret upphov till nya funderingar.

Jag har några frågor angående boende på Hagbacksgatan 30 och 32 och önskar ett förtydligande.

Chefen för sociala sektorn, Anna Andersson, säger att Hagbacksgården är ett seniorboende, precis som att bo i en vanlig hyresrätt. Fastighetsägare är Tunabyggen, som äger många fastigheter i Borlänge. Frågorna är:

Med vilken rätt kan man förbjuda människor att besöka dem som bor i lägenheterna?

Är det lika i bestämmelser i de andra fastigheterna som Tunabyggen äger?

Är det inte fastighetsägarens ansvar att se till att det finns postlådor för hyresgästerna?

I många hyresfastigheter finns postfack i hallen innanför ytterdörren. Då behöver inte postutlämnaren gå in i huset. Varför kan man inte göra likadant på Hagbacksgården?

Hur har man löst postutdelningen på de andra seniorboendena?

Om man kan välja leverantör av hemtjänst kan man också påverka vad man vill ha hjälp med till exempel att hämta post, handla med mera?

Finns det någon inom sociala sektorn i Borlänge som har förståelse för att man funderar hur äldreomsorgen i Borlänge fungerar?

Pensionär

Svar direkt:

Tunabyggen har ingen rätt att förbjuda besök till de som bor på Hagbacksgården, eller i någon annan av våra andra fastigheter med vanliga lägenheter. Däremot har vi satt upp skyltar där vi vet att det finns riskgrupper om att försöka undvika besök för att minska smittspridning. Detta har vi endast gjort i de fastigheter där vi vet att det finns människor i riskgrupper och där boendeformen, till exempel ett seniorboende, kan skapa många kontaktytor mellan de boende.

Det är vårt ansvar att se till att det finns postlådor. På Hagbacksgården finns postboxarna utanför varje lägenhetsdörr. Innan pandemin startade påbörjade vi ett arbete för att sätta in postboxar på varje våningsplan, istället för vid varje lägenhet, som en god kompromiss mellan service till de boende och enkelhet för postutdelaren. Detta avbröts vid pandemins start då vi inte ville in med hantverkare för att flytta postboxar, dela ut nya nycklar et cetera av smittspridningsskäl. Vi förstår att det finns en oro att man skulle möta någon ur postens personal, men här kommer det egna ansvaret och respekten för varandra in – att hålla avstånd.

Alla våra boenden får unika lösningar utefter vad vi ser som möjligt och relevant.

Marcus Andrén

Förvaltningschef Tunabyggen