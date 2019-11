INSÄNDARE: Nu är det på riktigt

C, M, L och S i Leksand har nu gjort så gott de kunnat för att vågskålen med förtroendekapital har slagit i backen och därmed arbetat för att ett politikerförakt.

Nu sägs det att man alltid är två om något går fel och det kan så vara, men jag tänker inte väga in rätten att få yttra sig gentemot skyldigheten att lyssna på den vågskålen för den är väl otvistad ? Under resans gång i frågor om Åkerö brofäste, Moskogslänken, livsmedelsetablering vid Limsjöänget och Djura skola kan jag se politiker flera gånger upprepa mantrat att lyssna, ta in, ta hänsyn till kunskap och relevans i yttranden, samt att i besluten väga in hur många yttranden det finns för och emot i relation till normala förhållanden.

Ja-sägarnas antal i dokumentation är försvinnande litet i Åkeröfrågan och argumentet rymmer fyra bokstäver – bygg! Enligt nu-analys-Leksand finns vi nej-sägare inte. Vi är noll, ett streck, eller något som man kan gå rakt igenom utan att känna något.

Från och med nu uppmanar jag alla engagerade Leksandsbor som uttrycker tvivel och ifrågasättande, som förväntar sig svar och bemötande att aldrig mer besöka samråd i Leksands kommun, aldrig svara på enkäter med frågor som Leksands kommuns olika förvaltningar vill ha svar på, aldrig lämna in yttranden eller ringa till politiker om frågor du är berörd av, aldrig stanna upp på affären för att lyfta en kort fråga med en politiker eller kanske tjänsteman, att aldrig skriva på namnlistor, engagera dig överhuvudtaget inte – och aldrig mellan valen.

Emma Høen Bustos säger att få som man vill är inte samma sak som demokrati. Tror hon att vi är en hop småbarn som vägrar äta upp maten om vi inte får glass till efterrätt? Nej, det är det uteblivna samtalet vi är upprörda över och den uteblivna acceptansen hos politikerna som vi är upprörda över!

Höghus non grata

Svar direkt: Nyligen kunde flera medier rapportera om ett rekord i synpunkter på höghusen. Ett stort antal byråd, samråd och informationsmöten har arrangerats. Det första mötet där Åkerö diskuterades ägde rum redan 2014. 2018 hade leksingarna möjlighet att gå till valurnorna, partiernas ställningstaganden i Åkerö-frågan var tydliga.

Detta är ett vanligt problem. I en representativ demokrati krävs det att medborgare är uppmärksamma på frågor i ett tidigt skede. Där hoppas jag som representant för media att göra ett bättre arbete med att lyfta fram planer och beslut innan de fattas, men det kräver också engagemang från medborgare. Jag hoppas att leksingarna även fortsättningsvis fortsätter att engagera sig för det de tror på. Demokratin är något av det finaste vi har i Sverige, och den skapar vi tillsammans.

Emma Høen Bustos