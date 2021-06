INSÄNDARE: Nästa regering består av (S), (MP) och (C) med stöd av (V) – tyvärr

Så har då Vänsterpartiet (V) fält regeringen Löfven efter flera års hot, ifall regeringen införde marknadshyror eller försämrade villkoren på arbetsmarknaden.

Nu tog (V) hotet om marknadshyror som intäkt för att rikta misstroendevotum mot Stefan Löfven. Nog tror jag att (V) hade kunnat invänta en förhandling mellan marknadens parter innan man tog till det drastiska beslutet att fälla regeringen Löfven. Nej, det var av partitaktiska skäl som man fällde Löfven, för att tvinga honom att ta med (V) i nästa regeringsunderlag. För Löfvens ”högsta önskan” är ju att fortsätta som statsminister.

Inget parti vill ha något extraval, så då återstår bara talmansrundor. I dessa blir det spännande att se hur Centerpartiet (C) kommer att agera. (C) vill ju inte ingå i något samarbete med varken (V) eller Sverigedemokraterna (SD). Svårt att tro att (C) skulle ta klivet tillbaka till borgerligheten. Så jag tror också att (C) kommer att kräva att få ingå i regeringen om man ska stötta Löfven.

(C ) säger sig ju alltid vara beredda att ta ”ansvar för Sverige”, varför jag tror att nästa regering kommer att bestå av (S), (MP) och (C) med stöd av (V). Tyvärr!

Melker Andersson (M), Hedemora