INSÄNDARE: När man så snabbt tar bort gravar riskerar man att glömma det heliga i människan

Slutreplik.

Malungs församling satsar mångmiljonbelopp på olika projekt men anser sig inte ha råd att ta ansvar för vårt kulturarv och minnet av våra döda.

Centerpartiet i Malung anser att vi har ett stort ansvar att, så långt det är möjligt, bevara våra kyrkogårdar till de som kommer efter oss. De ledande i församlingen jämför Centerpartiet med den lilla bocken Bruse i den gamla folksagan. Men det som nu händer på våra kyrkogårdar är ingen saga, utan en verklighet som upprör väldigt många.

Vår egen biskop Mikael Mogren skriver följande i sitt herdebrev Omvänd till verklighet. "På många håll tas äldre gravar bort, när det inte finns några som kommer dit och sköter gravarna. På så sätt slipper man på vissa håll att utvidga kyrkogårdarna, på andra håll skulle det ändå inte behövts. Men när man så snabbt tar bort gravar riskerar man att glömma det heliga i människan och i Guds skimrande värld. Det vi gör i kyrkan är ett tecken som människor ser och påverkas av."

Tord Bergqvist (C), Birgit Wikström Gotthardsdotter (C), Pär Kindlund (C), Elisabeth Lövsta (C)