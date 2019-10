Insändare: Missvisande om Lugnetkyrkan

Missvisande rubriker för att locka läsare och journalister som desperat försöker polarisera och skapa sensationer genom ett uruselt arbete helt utan krav på neutralitet och faktagranskning är tyvärr mer regel än undantag i media. Grävande journalistik på sandlådenivå, en massa åsikter och minimalt med fakta.

Som medlem i Lugnetkyrkan har jag nu blivit stämplad som homofob tack vare att media lyckats hitta en person som för ett decennium upplevde sig diskriminerad och att en person (jag tror inte det var från ledningen vilket har basunerats ut i tidningar) beskrev homosexualitet som en trasighet. Vad har hänt senaste tio åren och vad säger övriga 400 medlemmarna?

En centerpartist uttalade sig klart rasistisk mot en man med invandrarbakgrund för några år sedan och ur ett journalistiskt perspektiv så skulle man då kunna kalla hela Centerpartiet för rasister för att ta ett exempel.

Centerpartiet är inte rasister, Lugnetkyrkan är inte homofober och journalister är inte trångsynta. Det skulle vem som helst kunna konstatera med ytterst lite objektiv journalistik. Undantagen finns så klart i alla grupper. DT:s mediadrev har i alla fall orsakat lidande för mig och en hel del människor och det tycker jag är helt oacceptabelt.

Tills jag får en ursäkt så tänker jag lägga mina pengar på något annat.

Numera fd prenumerant

SVAR DIREKT:

Hej före detta prenumerant.

Först och främst tycker jag naturligtvis att det är tråkigt att du väljer bort att läsa de lokala nyheterna.

Nyhetsjournalistik och opinionsjournalistik är två vitt skilda saker. Det är viktigt att hålla isär begreppen.

DT:s dåvarande politiska redaktör Gabriel Ehrling Perers är den som pratar om ”homofobi” och ”trasighet” i en politisk text som är ett eget tyckande. Personliga analyser och kommentarer är vad ledarsidan är till för.

De texter som reportrarna på den allmänna nyhetsredaktionen har skrivit har en annan utgångspunkt, där vi inte tar ställning i sakfrågan. Vi har redogjort för den person som kände sig diskriminerad, vi har låtit Lugnetkyrkans företrädare komma till tals och vi har låtit företrädare för Falu kommun kommentera den uppkomna situationen. Detta neutralt och med fakta som underlag.

Att en företrädare för kyrkan beskrivit homosexualitet som en trasighet är för övrigt fakta.

Företrädare för församlingen har i DT:s nyhetstext fått kommentera det på följande sätt:

”Vi förstår att uttalandena väcker känslor och reaktioner hos allmänheten och beklagar formuleringen. Den står inte för församlingsledningens gemensamma hållning eller för församlingen som helhet”.

Den situation som uppstått efter att P4 Dalarna först uppmärksammade detta visar på något viktigt och intressant. Vad går gränsen för religionsfrihet och när handlar det om diskriminering? Med den frågeställningen som utgångspunkt ordnade DT ett samtal under Pride för att lyfta ämnet till en mer allmän nivå i syfte att nyansera och balansera problematiken. Inbjudna var bland annat Øyvind Tholvsen, pastor i Lugnetkyrkan, och Joakim Storck (C), kommunalråd i Falun. Samtalsledare var just nämnda Ehrling Perers.

Den som tog del av den debatten kan konstatera att DT inte är ute efter att polarisera. Snarare tvärtom.

Mvh

Helena Nyman, chefredaktör DT