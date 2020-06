Insändare: Låt boende i Mora ta sig ut i naturen - politikerna har ingen koll på kommunens utveckling

Vi som enligt Folkhälsomyndigheten tillhör en riskgrupp rekommenderas att vistas ute och att röra på oss. I Noret och Färnäs hade man, fram tills det nya handelsområdet Färnäs kvarn byggdes, tillgång till naturen via ett system av körvägar och stigar. Ett tiotal av dessa vägar och stigar förstördes i bygget vilket innebär en försämrad tillgänglighet till naturen.

I detaljplanen för bygget står följande citat: ”Stigar som behövs för att stigsystemet ska vara sammanhängande får och ska anordnas.”

Det har dock inte anordnats. Jag har personligen lämnat in ett medborgarförslag som innebär att de vägar, stigar och motionsspår som finns kvar ska bilda ett sammanhängande system åtkomligt för boende i Noret och Färnäs även efter bygget av Färnäs kvarn. Förslaget var helt i linje med detaljplanen. Trots det fick jag avslag på medborgarförslaget av Mora kommun med följande motivering: ”I enlighet med fördjupad utredning enligt återremissen förtydligas följande; från Färnäs nås grönområdet via befintlig gångtunnel. Från Rödmyrvägen får man tillgång till kringliggande område via det 200 meter breda friområdet (benämnt Natur) mellan befintlig bostadsbebyggelse och det nya handelsområdet.”

Enligt detaljplanen får dessutom inte skogen avverkas, endast gallring för stigar får göras. Området som skulle bestå av skog med ett 20-tal värdefulla träd är idag ett kalhygge med dagvattendiken och en dagvattendamm som inte finns med i detaljplanen. Kommunstyrelsens beslut grundar sig på att naturområdet med skog, vägar och stigar skulle finnas kvar. Skogen var dock avverkad redan fem till sex månader innan beslutet fattades.

Det är verkligen en mycket dålig uppdatering av kommunstyrelsen. Tydligen har man ingen kontroll över, eller koll på, vad som händer i kommunen.

Hur har man egentligen tänkt sig att boende i Mora kommun ska ta sig ut i grönområdena – ska personer som har svårt att röra sig ta sig över stubb och sten och dessutom dagvattendammar bestående av sten och stenade diken som är nästan fyra meter breda och två meter djupa fyllda med vatten efter regnväder?

Mitt medborgarförslag innebar att man skulle kunna ta sig ut i naturen även med en rullator, precis som före bygget av handelsområdet. Det är inte försent att följa detaljplanen och göra ett sammanhängande kör- och stigsystem i Mora kommun till en ringa kostnad – en kostnad som troligen fanns med vid projekteringen.

Det skulle vara mycket värdefullt och uppskattat av de boende i Noret och Färnäs att kunna ta sig ut i naturen, inte minst i dessa pandemi-tider.

Kjell Hansson