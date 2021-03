INSÄNDARE: Lär busschaufförerna att blinka rätt i rondellerna!

Läste om busschaufförernas oro för deras nya arbetsscheman. Jag är oroad över att de som yrkeschaufförer inte kan blinka rätt i rondeller, som tyvärr så många andra trafikanter.

I måndags kväll vid 21.15-tiden när jag var ute och rastade hunden, kom buss nr 1 från Romme in mot Borlänge. Långt före Åselbyrondellen började den blinka vänster, som om den skulle svänga i rondellen och in på Lantmäterigatan, där jag och hunden just skulle gå över gatan. Så vi stod och väntade. Vad hände, jo som jag trodde... bussen svängde inte alls vänster, utan rakt fram i rondellen men blinkande fortfarande mot vänster. I en rondell ska man ju bara blinka ut till höger när man lämnar rondellen och ska rakt fram! Så Keolis, utbilda era chaufförer hur man ska blinka i rondeller!

Tanten med hunden