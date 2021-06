INSÄNDARE: Lantisarna i Borlänge har dragit nitlotten

När gravsättningen sker av lantisarna har de verkligen dragit nitlotten. Under livet har de betalat betydligt mer i skatt än storstadsbon på samma inkomst. En Borlängebo har på en årlig snittinkomst på 300 tusen kronor per år betalat 34,05 kronor per hundralapp i kommunal- och landstingsskatt, vilket ger 102 150 kr per år. Ett arbetsliv på 45 år ger 4 596 750 kronor om orättvisorna fortsätter. Innanför tullarna i Stockholm med en kommunalskatt på 29,82 betalar storstadsbon 4 025 700, det vill säga en skillnad på 571 050. Detta trots att lönerna i Stockholm är betydligt högre för samma arbete.

Nu är det hög tid för satsning på landsorten

Sedan sker gravsättningen och Borlängebon betalar 0,253 per hundralapp medan Stockholmaren betalar 0,065 vilket ger 34 155 respektive 8 775 kr för samma kremering med urna en skillnad på 25 380 spänn till Borlängebons nackdel. Den totala skillnad med skatten blir 596 430 kr så det fattas inte ens 4 tusen kronor för att det skall skilja hela två årslöner. Då skall det betänkas att markpriserna runt Krematoriet på Lergärdet eller runt Tuna kyrka skiljer en hel del mot Stockholms kyrkogårdar.

Trots detta är trottoarerna i Kvarnsveden (det som finns kvar av dem) så ojämna att barnvagnarna måste dras på själva gatorna och det enda som det satsas på är nya farthinder och fartkameror. Nej Trafikverket, nu är det hög tid för satsning på landsorten. Vägar skall vara farbara även i dyrorter. Och hur det ser ut i Norrlands inlandskommuner är inte att tänka på.

Besviken pensionär