INSÄNDARE: Lämnar Svenska kyrkan omedelbart

Månglarna i Templet är en av de starkaste bilder vi har för att vinstintressen finns där de inte bör finnas. Svenska kyrkan har bjudit in månglarna in i templet genom att med ”Prästlönetillgångar i Västerås Stift” köpt in sig som största delägare i Dalavind.

Detta har skett utan information till kyrkans medlemmar som därmed blivit förda bakom ljuset. Dalavind önskar nu uppföra en vindkraftpark på Fageråsen, en affär där kortsiktiga vinstintressen varit avgörande.

* Ingen ekonomisk konsekvensanalys är presenterad där verkens hela livscykel är inräknad.

* Runt området finns ett kulturarv bestående av ett antal fäbodar med månghundraåriga anor.

* Mycket begränsade undersökningar på vilka skador man åsamkar vår värdefulla natur har gjorts. Här finns bland annat Kungsörn, Berguv, Tjäder, Orre och sällsynta fladdermöss.

Dalavind och Malung-Sälens kommuns politiker riskerar inte bara att göra en stor förlustaffär, man riskerar att bli ihågkomna som de som förstörde Malungsbornas fäbodar, jaktmarker och fiskevatten.

Är det Svenska kyrkans önskemål att bli förknippad med så tvivelaktiga verksamheter? Svenska kyrkans ekonomiska engagemang i Dalavind gör mig upprörd, av den anledningen lämnar jag Svenska kyrkan med omedelbar verkan. Dessutom ändrar jag mitt löfte att i framtiden stötta kyrkans musikliv med en stor penninggåva.

Fäbodbonden Per Lundberg, Malung