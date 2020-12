Insändare: Kommunen bör äga sina lokaler

En kommun består av sina medborgare och deras vardag, varav de flesta dessutom är skattebetalare. Mora kommuns huvuduppgift att möjliggöra en bra vardag för sina medborgare och vara seriös och försiktig med de resurser som skattebetalarna bidrar med. Mora kommun står precis som alla kommuner i Sverige inför stora utmaningar.

Det handlar så klart just nu om en pandemi. Men på sikt så blir människorna fler i Sverige. Fler medborgare kräver investeringar i exempelvis skola och infrastruktur. För Mora handlar det bland annat om nya lokaler för skola, kultur och bibliotek. Viktiga verksamheter som ska finnas kvar under lång tid. Jag blir förvånad när jag får höra uppgiften om att kommunen nu vill hyra in lokaler på 25-åriga hyreskontrakt. Om Mora kommun ska bedriva egen verksamhet i lokalerna (med ett perspektiv på 25 år) så borde Mora äga lokalerna själv. Varför då? Kommuninvest säger att det inte finns någon ekonomisk logik i att inte låna för en investering om man avser att bedriva verksamheten under överskådlig tid.

I det längre perspektivet är det för en kommun nästan alltid dyrare att hyra än att äga. Det är inte oväntat att investerare som pensionsbolag och andra erbjuder samhällsfastigheter som skolor att hyra ut till kommunerna: avkastningen är ofta väldigt hög.

Hyreskontrakt på flera decennier som diskuteras gynnar inte skattebetalarna. Använd skattebetalarnas pengar smart. Särskilt om det handlar om ett perspektiv på 25 år.

Skattebetalande medborgare, Mora