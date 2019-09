Insändare: Klimatprotest i Avesta – vad kan vara viktigare än att säkra framtiden för våra barn?

Sen den 15 mars i år är vi en liten grupp som varje fredag vid lunchtid samlas till demonstration för klimatet. Vi gör det för att vi insett att våra barn och barnbarns framtid är allvarligt hotad. Vi gör det för att vi har insett att redan idag lider och dör människor till följd av klimatförändringarna. Vi gör det för att trots att kunskapen om vad som händer med klimatet funnits i flera decennier och trots att Vetenskapen länge pekat och beskrivit konsekvenser av koldioxidutsläppen så har åtgärderna för att förhindra den negativa utvecklingen uteblivit. Vi gör det för att vi inte längre kan vänta på att våra politiker och makthavare agerar.

Fridays For Future-rörelsen med Greta Thunberg i spetsen samlar varje fredag miljontals ungdomar över hela världen som manifesterar och kräver att vuxenvärlden som har makten tar ansvar och vänder den negativa utvecklingen. Barn och ungdomar vädjar för sin framtid. Fridays For Future kräver följande av de som har makten:

- Begränsa den Globala temperaturökningen till under 1,5 grader.

- Följ Parisavtalet

- Lyssna på klimatforskningen.

Det är dags nu att också vi vuxna står upp och tar ansvar. De unga bär en alldeles för tung börda själva och vi vuxna kan inte längre ignorera dom.

Den 27 september har Fridays For Future utlyst en Global Storstrejk för klimatet. Den är avslutningen på Global week For Future som pågår 20-27 september i samband med FN:s klimatmöte Climat Action Summit i New York. Då har du möjlighet att vara med och påverka våra politiker och makthavare. Då kan du vara med och ta ansvar och kräva att nu vill vi se kraftfulla insatser för minskning av våra utsläpp. I Avesta samlas vi på Lilla Torget klockan 12 och framåt. Detta vill du prioritera.

Vad kan vara viktigare än att säkra framtiden för våra barn?

Åse Ängsved, Fridays For Future Avesta