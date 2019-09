Insändare: Känner igen mig i kampen – på tiden med resursskola i Falun för hela grundskoletiden

Tack Johan Svedmark, barn- och utbildningschef i Falu Kommun, för nyheten att utreda möjligheten att starta klasser eller skolor med specialutbildad personal. Trodde först att jag hade läst fel när jag läste nyheten i dagens tidning. Jag har ett barn med NPF- diagnoser och känner igen mig i kampen som mamman i artikeln för. All heder till henne att hon vågar gå ut i tidningen. Hon synliggör en bortglömd grupp, tänker då på både föräldrar och barn. Vad jag har förundrats över är att det i Falu Kommun inte tagits tag i denna fråga tidigare. I helgen satt jag till exempel och kollade på möjligheter ute i landet att få till en fungerande skolgång för mitt barn. Sneglar vi på grannkommunerna så finns det resursskolor eller specialklasser. På tiden att en så pass stor kommun som Falun också har en resursskola som täcker in hela grundskoletiden. Mitt barn hör inte till särskolan och passar inte heller in i vanliga grundskolan. Den vanliga grundskolan är skapt för det neurotypiska barnet. Att få till en fungerande skolgång i den vanliga grundskolan beror nog mycket på de som arbetar runt barnet och vilken förståelse som finns. Saknas förståelse slås de här barnen ut, tyvärr.

Jag vill informera barn- och utbildningschefen om att inte alla skolor har särskilda grupper för undervisning. En inventering om hur olika skolorna i kommunen jobbar kanske vore på sin plats. Vilket stöd barn med NPF-diagnoser får ser även det olika ut. Toppen att projektet "Tillsammans för varje barn" nu utvidgas.

Tack för ordet! / En luttrad mamma