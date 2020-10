INSÄNDARE: Kan man sälja något man inte äger? – Domnarvsvallen

2,1 miljoner av skattebetalarnas pengar satsas i IK Brage under de kommande tre åren genom Borlänge Energi. Av dessa pengar så förväntas Borlänge Energi både få klassiska Domnarvsvallen att byta namn samt att skapa en "hållbar arena" med tekniska innovationer. Förutom detta ska barn och ungdomar under 16 år få gå in gratis på IK Brages matcher (eller ja, i alla fall ett visst antal och på en viss sektion av arenan) samt att IK Brage ska undersöka möjligheten att starta flick- och damverksamhet.

Det finns dock ett problem, Domnarvsvallen är en kommunal arena där IK Brage endast är hyresgäst precis som en handfull andra föreningar och i min värld kan man inte sälja något man inte äger?!

Om man plockar bort de delar i avtalet som IK Brage inte äger rätt att sälja så lämnas vi med att Borlänges skattebetalare betalat 2,1 miljoner för att barn och ungdomar under 16 ska få gå på match 15 gånger per år och att IK Brage ska se över möjligheten till en flick- och damverksamhet. Bra investerade pengar?

Ska vi prata om hållbarhet så borde pengarna istället satsas på föreningar som redan arbetar med hållbarhet. Föreningar som redan har en jämställd verksamhet, föreningar som satsar på integration eller föreningar med låga avgifter så att fler kan delta.

I det Borlänge vi lever i idag borde social hållbarhet belönas framför att Domnarvsvallen städas med regnvatten.

Oroad Eldsjäl