INSÄNDARE: Jobbigt med bolmande rök

Ännu har vargavintern inte kommit, om den kommer, men det finns villaägare som fryser och eldar i sina kaminer med ved.

Det anmärkningsvärda är att många eldar med ännu icke torr ved vilket gör att det för grannarnas del förpestar luften både inne och ute. Det finns information på kommunens hemsida hur man ska elda, men dessa personer har nog inte läst det.

Det kanske vore idé att tala om, via extrablad i brevlådan eller i tidningen, vad som gäller. Vi tycker det börjar bli jobbigt med all denna bolmande rök som tränger in i husen.

Ej rökare