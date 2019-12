INSÄNDARE: Järnvägen stängslar in hela Mora

En dag så bara var det där. Ett högt stängsel som liknar Kumlafängelset.

Järnvägen har kapslat in sin bana hela vägen genom Mora och även den bit av banan där det sällan går några tåg. Det ser för jäkligt ut och gör att hela Saxvikenområdet liknar ett inhägnat fängelse. Någon hänsyn till den vackra naturen som gör Mora så speciellt har inte tagits. Under mina 69 år har jag aldrig hört talas om att någon sprungit under ett tåg i Mora på denna sträcka.

Och under de 30 år som jag dagligen gått två timmar vid detta område har jag inte heller sett någon springa över spåret. När Strandens skola fanns kvar så sprang ibland ungdomar över spåret men skolan är nu borta. Under Vasaloppsveckan sprang även skidåkare och åskådare över där men sedan man varje år satt stängsel just vid det området och vid den tidpunkten så har detta problem varit löst.

Nu nätar man in så till den milda grad att man inte ser Mora för alla nät och det var väl inte meningen.

Jag kan dock tänka mig att om man planterar solrosor och andra höga växter mot dessa nät att det kan bli både vackert och effektfullt – och föreslår därför nu detta. Odla solrosor mot de höga staketen! Och klätterväxter. Det skulle bli den vackraste av alla järnvägspassagerna i detta land.

Sven Lind