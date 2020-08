Insändare: I dessa tider är hjärtats väg den enda rätta att gå

Jag blir fundersam över hur det låter i media och över samhällsdebatten nu i pandemiernas tid. Det är coronavirus. Det är skenande global klimatuppvärmning men utarmning av ekosystem. Det är utbredd fetma. Då duger inte pyttiga, förmenta, framtida förändringar och ofta med tekniken som förbud. Ack självkörande bilar och bussar eller soldrivna flygplan vad det lider. Ack motorvägar av så kallad grön asfalt eller teknikindustrins grova markkablar, strålande mastburna elektronmotorvägar och vidriga dataserverhallar. Allt bortom ögonkontakt och varma händer.

Nu, bästa med- och motmänniskor, när vi bromsat in en aning för pandemin – nu är det dags att tänka efter med hjärtat och styra in på en verkligt hållbar väg. En väg där vi inte lever som om vi hade fyra jordklot, där vi far och flänger hit och dit som fossila dinosaurier utan förnuft.

Det är hög tid att göra den viktigaste resan – den inåt till djupet av oss själva. Gör vi den resan kan vi börja leva i det flödande nuet och komma bort från det slentrianmässiga bristtänkandet. Vi kan komma bort från all ytlig konsumtion som stjäl vår reella tid medan livet rusar förbi och vi själva står kvar själslösa och andefattiga utan verklig kontakt med livet eller varandra.

Att hitta rätt väg på riktigt, där vi träder varsamt fram, det är allas vår utmaning nu.

Göran