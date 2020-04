INSÄNDARE: Hur ska vi få medicin om vi inte får gå ut?

Jag har passerat den `livsfarliga´åldern sjuttio år. Det innebär ju att jag bör hålla mig hemma för att slippa bli smittad. Då jag har både hjärtproblem och astma innebär det ju stor risk för mig att hämta min livsviktiga medicin på apoteket, då jag ju tillhör riskgruppen. Att då sitta bland andra sjuka människor inne i apotekets lilla och trånga lokal i upp till en halvtimme lär rimligen innebära stor risk för att bli smittad, eller för den delen att smitta andra om jag nu redan skulle ha corona-viruset.

Vi får flera gånger om dagen i media höra att vi ska undvika kontakt med andra personer, även våra barn. Men jag undrar nu hur (och om) våra styrande tänkt sig hur vi ska kunna få våra mediciner utan risk? Själv får jag min medicin dos-förpackad och den ska hämtas på apoteket var fjortonde dag.

Det vore bra att höra att de har en lösning på detta, jag bor i en by där alla grannar är äldre och jag känner ingen som jag kan be om hjälp med detta eller även för matinköp. Det känns heller inte heller bra att be någon att frivilligt utsätta sig för smittorisken.

Hur ska vi klara oss? Detta verkar ju indirekt som en dödsdom för oss. Nu har några butiker börjat ha öppet tidigare för riskgrupperna så det gör det ju lite enklare med matinköpen än så länge om man inte blir sjuk förstås eller får utegångsförbud.

Borde inte samhället hjälpa till med någon typ av service som att apoteken sänder medicinen med posten, eller att man kan hämta den till exempel utan att behöva gå in i apotekslokalen.

Jag hörde Magdalena Andersson på radion att det viktigaste i dagsläget är att riskgrupperna stannar i hemmet för att inte bli smittade. Det är ju i praktiken omöjligt för många om de inte struntar i medicinen med vad det kan medföra.

Detta att förenkla utlämning av läkemedel borde vara en av de viktigaste åtgärderna för att begränsa sjukdomsfallen bland riskgrupperna.

Orolig pensionär