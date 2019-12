INSÄNDARE: Horribelt hur dyr ishockeyn är

Svar till Hockeyintresserad angående kostnader för hockeyungdomar.

Jag är helt ense med dig, tycker det är horribelt hur dyr ishockeyn är. Jag har själv lång erfarenhet av hockey, både som aktiv och som förälder. Tyvärr har hockey blivit en rikemanssport, en bra utrustning kostar mellan 10000 och 15000 kronor, ännu mer om du ska ha toppkvalitet.

Till det tillkommer avgifter till klubben, ibland summor uppemot 15000 kronor per år, kanske mer i vissa föreningar. Som förälder kan du även räkna in lottförsäljning, kiosktjänstgöring och bensinkostnader för skjuts, även extrakostnader för eventuella cuper kommer som ett brev på posten under säsongen.

Och så undrar föreningarna och svenska ishockeyförbundet varför färre barn och ungdomar väljer hockey. Hur vore det med lite självrannsakan?

Leinad