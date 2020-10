Insändare: Hör upp! Vänta inte med att kolla hörseln

Nu pågår Hörselveckan, 12-18 oktober. HRF (Hörselskadades Riksförbund) och dess lokalavdelningar vill öka förståelsen för vad det betyder att leva med en hörselskada. Det är ett handikapp som inte syns men kan vara nog så svårt att leva med och leder ofta till utanförskap. Det är också så att människor i alla åldrar kan drabbas, såväl nyfödda som gamla. Vi anser nog i allmänhet att det är "bara" gamla som hör dåligt då frågan: "va?", återkommer ständigt. Det tycks vara så att det är svårt att själv kännas vid att hörseln inte är bra. De flesta väntar och väntar med att kontrollera sin hörsel.

Den 9 oktober publicerades en artikel i "The Lancet", en vetenskaplig tidskrift med gott renommé, där man kan läsa att den största riskfaktorn till demens är obehandlad hörselnedsättning. Vi inom HRF vill därför uppmana alla som tycker sig ha problem med att höra att göra ett hörseltest. På HRF:s hemsida, www.hrf.se, finns ett test att göra hemma. Om det indikerar påverkad hörsel, är det dags att kontakta hörcentralen. Under denna vecka går det att via HRF:s Facebook-sida följa föreläsningar om t.ex. hörselnedsättning i arbetslivet, hur går det att samtala med grav hörselskada mm.

Har du frågor om hörsel kontakta din lokala förening och bli gärna medlem. Ett medlemskap kan ge dig kunskaper och möjlighet att påverka din egen hörselsituation.

Marianne Cronberg Willman

Ordförande Borlänge HRF. Hemsida:www.hrf.se/borlange, e-post :borlange@hrf.se, telefon 070-417 80 24