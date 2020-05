INSÄNDARE: Högskolan Dalarna hindrar framtida sjuksköterskor

I dessa tider hyllas sjuksköterskor, i dessa tider utbildas sjuksköterskor och i dessa tider behövs verkligen sjuksköterskor.

Jag har precis gjort den första och enda omtentan för terminen i anatomi 2. De som inte klarade omtentan får inte fortsätta programmet i höst. Ett önskemål om ett extra tentatillfälle innan höstterminen startar för att få möjlighet att fortsätta studera i höst har uppkommit, men svaret är att det inte finns nog med resurser för att genomföra en till omtenta.

Det känns mycket konstigt att, speciellt i tider som dessa, förhindra så många blivande sjuksköterskor att studera klart. Är det inte just precis nu som vi behöver dessa resurser som mest för att ordna en extra omtenta för att utbilda och uppmuntra flera till att bli sjuksköterskor? Jag och flera av mina klasskamrater känner oss ledsna och omotiverade till att fortsätta studera mot en examen. Jag är halvvägs in i min utbildning, men just nu känns en examen längre bort än någonsin.

Frågan är vad som skulle hända om resurserna tar slut i en rådande pandemi? Skjuter vi då bara upp det till nästa termin?

Student

Svar direkt: Det är alltid tråkigt när studenter inte tycker att vi uppfyller deras förväntningar på utbildningen och tillhörande examinationer. Inom sjuksköterskeutbildningen arbetar vi kontinuerligt med att kvalitetssäkra så att våra studenter ska få möjligheten att nå lärandemålen som finns i utbildningsplanen och tillhörande kursplaner. Våra examinationer och former för dessa inklusive omtentamen utvecklas ständigt.

Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan Dalarna följer Universitetskanslersämbetets (UKÄ) riktlinjer avseende rättssäker examination som bland annat innebär att studenten ska garanteras minst tre provtillfällen under ett år. Högskolan Dalarnas sjuksköterskeprogram erbjuder normalt fyra tillfällen för varje examinationsmoment under ett läsår för att ge studenterna möjlighet till omtentamen och på sätt fortsätta sina studier i programmet.

Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande arbete både nationellt och internationellt. Idag kräver yrket goda kunskaper och färdigheter i omvårdnad som kombineras med kunskaper i andra ämnen såsom medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap. Det är oerhört viktigt att studenterna är redo för yrket och för att nå utbildningens mål ingår väl grundade examinationsuppgifter.

Vi försöker att möta olika studenters behov och förutsättningar för att klara tentamen och utbildningen. Studenterna är viktiga och kommer att behövas i framtidens vård. I de flesta fallen lyckas vi väl men behöver ständigt fortsätta utvärdera och arbeta för att förbättras.

Programledningen Sjuksköterskeutbildningen, Högskolan Dalarna