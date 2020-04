INSÄNDARE: Har sällan kämpat så mycket för en glass

Man får tydligen inte cykla på McDonalds drive in enligt reglerna. I finvädret tog vi oss en cykeltur, frugan och jag.

Formen måste vårdas i dessa coronatider. Jag blev så innerligt glassugen i vårvärmen. Så på frugans förslag så tog vi vägen förbi Kupolen. Styrde käckt in på drive in. Social distansering är ju viktigt nu i dessa dagar. Väl framme vid högtalaren i beställningslådan fick vi vänta en rejäl stund, sen knastrade det till.

Direkt försökte jag beställa varsin glass åt oss. "Du får inte beställa! Det här en drive in, du måste komma in i restaurangen", svarade rösten. "Nej, jag vill inte det. Jag vill köpa via luckan", sade jag och möttes av en bryskare ton. "Det går inte, det är Drive in. Cyklar får inte detta enligt McDonalds regler.

Jag förklarade att jag tillhör riskgrupp och bara vill göra som regeringen och myndigheterna säger med nämligen social distansering. "Okej då", blev så svaret.

Marianne och jag fick avnjuta glassarna i Börje Anderssonsparken. I strålande vårväder, det där med drive in blir nog sommarens glassmelodi!

Ronny Beyer