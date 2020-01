INSÄNDARE: Har du sett vad som händer på våra kyrkogårdar i Malungs församling?

Den politiska ledningen i Malungs församling driver genom ett beslut att alla återlämnade gravar som inte betraktas som särskilt värdefulla kan tas bort. Om en gravsten är stor och påkostad ökar chansen att den får vara kvar.

Det borde vara särskilt besvärande för det socialdemokratiska partiet att en direktörsgrav anses vara viktigare än en vanlig medborgares grav. Den som besöker kyrkogården i Malung idag kan se att arbetet med att ta bort gamla gravstenar har påbörjats. Många anser att det är ett kulturarv som försvinner. En del tycker att det är förskräckligt att griftefriden inte respekteras.

Den som har haft efterkommande som har haft möjlighet att kosta på en imponerande gravsten eller som betalar en avgift för att förlänga avtalet för graven klarar sig från skövlingen. Beslutet är redan taget för Malung och allt tyder på att liknande beslut kommer att genomdrivas för kyrkogårdarna i Malungsfors, Öje, Yttermalung och Tyngsjö.

Prata med din politiker om du inte accepterar det som händer. Centerpartiet är idag ett oppositionsparti i Malungs församling där socialdemokraterna har egen majoritet. Centerpartiet är det enda parti som har hävdat att gamla gravar är ett viktigt kulturarv och ska sparas så långt det är möjligt.

Tord Bergqvist (C), Birgit Gotthardsdotter Wikström (C), Pär Kindlund (C), Elisabeth Lövsta (C)