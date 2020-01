INSÄNDARE: Hade en långsiktig och hållbar planering av kommunens ekonomi

Svar till Is för skattepengarna i Mora.

Skattebetalare anser att hen fick is för skattepengarna även då S hade posten som kommunstyrelsens ordförande i Mora. Dock menar skattebetalare att det var en mindre farlig is då den var inomhus i ishallen. Det kan ha sin riktighet, men skillnaden var då att när S styrde i Mora hade kommunen råd med såväl snöröjning som sandning av gångbanor, gator och vägar i kommunen. Detta då vi i S hade en långsiktig och hållbar planering av kommunens ekonomi. Med en hållbar ekonomi hade man även råd att hålla med is i hallen som var så välgjord att det gick bra för MIK när de var på isen.

Bättre med is i magen i än is under skorna.

Gösta Frost, S-politiker i Mora