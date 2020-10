Insändare: Ge ut tidningen även på måndagar!

Angående 3-dagars tidning. Har räknat ut att priset för papperstidningen, efter nedskärning till 3 nr per vecka, blivit 8 kronor dyrare per ex! En ökning med 32%. Föreslår att åtminstone ge ut tidning även på måndagar. Innehållet i delarna bör också delas upp på ett bättre sätt. Vi är många som turas om att läsa delarna.

Viola

Svar från chefredaktören:

Tack för att du skriver och tycker till!

När vi tar bort kostnader för distribution och tryck för tidningen så finns det fortfarande kvar den kostnad vi har för allt vi erbjuder på nätet - på dt.se och i vår nyhetsapp. Vi har dessutom förstärkt vår redaktion och vår lokaljournalistik i området. När du betalar för din prenumeration för papperstidningen ingår samtidigt digital journalistik på dt.se och e-tidningar från hela Dalarna sju dagar i veckan. Därför är ekvationen inte så enkel som att man bara kan halvera priset. Tidningen blir billigare än förut - men man betalar fortfarande för allt det som ingår i prenumerationen digitalt alla dagar i veckan. Av bland annat trycktekniska skäl delar vi upp innehållet som vi gör nu i de två delarna - tv och kryss som vi vet att många vill ha separat ihop med viss läsvärd journalistik i del två - all lokaljournalistik i del ett. Vi har lyssnat på många läsare och kommit fram till att det är en bra uppdelning för dem. Det kan förändras i framtiden men just nu ser vi att det är den mest önskade uppdelningen.

Hoppas du förstår.

Med vänlig hälsning Fredrika Hillervik, Nya Ludvika tidning