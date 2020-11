INSÄNDARE: Forskning visar att målvakten borde tas ut ännu tidigare

REPLIK: På Nisse Hockeys insändare den 27/10 om att Leksands IF tar ut målvakten för tidigt och att det orsakar arbetsmiljörelaterad ohälsa för spelarna. Nisse har en poäng i att målvakten tas ut vid fel tidpunkt, men tvärtemot Nisses teori visar all tillgänglig forskning att målvakterna tas ut alldeles för sent.

I oktober 2018 presenterade Aaron Brown och Clifford Asness, bägge experter på riskkalkyler, en studie där man räknat ut att den bästa tidpunkten att ta ut målvakten är när det är 5,40 minuter kvar av matchen.

Ännu mer uppseendeväckande är deras andra slutsats. Om ett lag ligger ­under med två mål visar statistiken att man skulle tjäna på att ut målvakten när det är 11,40 kvar av tredje perioden.

Nu finns det inte några exempel på att så skett, då hockeyvärlden inte ägnar den akademiska världen särskilt mycket uppmärksamhet. Precis som i andra idrotter är det mer acceptabelt att misslyckas på ett konventionellt sätt än att lyckas på ett okonventionellt.

Studien finns att läsa på nätet. Och, självklart: Heja Leksand!

Jonas Mellqvist, Stockholm