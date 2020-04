INSÄNDARE: Finns individer som inte förstår

Vi har alla en individuell upplevelse av vad Sverige och världen går igenom i detta nu. Coronaviruset gör sig påmind nästan vart som helst. På tv, radio, sociala medier och när man pratar med sina nära och kära.

All heder till alla där ute som jobbar under den ofantliga pressen som råder i sjukvård, omsorg och kommersiella verksamheter och så vidare just nu. Det är ni som gör att Sverige kan hålla huvudet över vattenytan i dessa tider. Så kom ihåg vilka det var som slet dag som natt för att ta landet ur den här krisen. Det är ni på "golvet" som ser verkligheten och som kan redogöra vad som krävs och behövs. Ni, om någon, förtjänar en rejäl bonus efter det här.

Folkhälsomyndigheten går ut med restriktioner och rekommendationer, som regeringen efterföljer med de beslut som krävs. Andra myndigheter hakar på och försöker göra allt i sin makt för att inte allt ska blåsa omkull i den här situationen.

Tyvärr så finns det vissa individer i det här samhället som varken förstår eller tar den här situationen på allvar för fem öre. Jag har ett viktigt råd till er: tänk om!

Skulle ni tänka om och följa de restriktioner som har lagts fram så som till exempel god handhygien, hålla avstånd till andra i samhället, inte resa varken ut- eller inrikes, acceptera och framförallt respektera de svaga i samhället och kanske tänka att om det vore er pappa, mamma eller syster, som tillhör en av riskgruperna, hur skulle situationen vara då?

Om ni inte vill lyssna på mig, lyssna i alla fall på myndigheterna!

En 31-årings tankar om Coronakrisen