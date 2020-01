INSÄNDARE: Ett viktigt tillskott för Dalatrafik

Replik till Varför straffa oss som åker kollektivt?

Signaturen Katta ifrågasätter om kollektivtrafiknämnden i Dalarna verkligen vill att boende i Dalarna ska åka kollektivt. Jo, självklart vill vi det, men inte till vilket pris som helst. Resorna med SJ:s tåg inom Dalarnas gränser kostar Region Dalarna ungefär fyra miljoner kronor per år. Det innebär en subvention på drygt 50 kronor per biljett från kollektivtrafiken i Dalarna till statliga SJ. En arbetspendlare kostar alltså Region Dalarna drygt 2000 kronor per månad (20 dagsresor tur och retur).

Under de premisserna ansåg kollektivtrafiknämnden att det var skäligt att ta ut en avgift på 500 kronor/månad för dem som reser med SJ (inom Dalarna). Detta täcker fortfarande långt ifrån avgiften till SJ. Under kollektivtrafikens rådande sparbeting utgör det dock ändå ett viktigt tillskott för Dalatrafik. Värt att notera är också att det på länskortet går att åka med Dalatrafik och Tåg i Bergslagen utan extra kostnad.

Ulf Berg (M)

Ordförande, kollektivtrafiknämnden