INSÄNDARE: En önskan som kvarstår hos mig

Vad roligt att höra att du, Brottsbekämare, är glad över de nya poliserna på Tjärna ängar, då är vi två. Som du säger så ska vi vara tuffa mot brottsligheten men också dess orsaker. Just nu går kommunsverige igenom ett ekonomiskt stålbad. Konsekvensen blir att många kommuner måste spara. Jag är därför glad över att vi i Borlänge har råd att satsa 7,5 miljoner extra på skolan inför nästa år (efter index uppräckning). Detta är en liten men mycket viktig satsning. Det skickar också signalen till våra Borlängebor att vi satsar på skolan (socialnämnden, omsorgsnämnden och miljönämnden fick också extra resurser i majoritetens politiska prioriteringar).

Du har helt rätt i att jag sagt att jag vill se trygghetskameror i Borlänge så fort som möjligt. En önskan som kvarstår hos mig. Som jag förstår det så kommer polisen att sätta upp dessa under 2020. Under tiden så har kommunen tillsammans med polisen genomfört flertalet trygghetsvandringar under hösten 2019. Där vi samtalat med Borlängebor i flera olika delar av kommunen om hur vi kan göra den platsen där de bor och verkar tryggare.

Vi bygger och renoverar just nu också några skolor i Borlänge. En utav nybyggnationerna är den nya Paradsisskolan som ska ligga i Tjärna ängar. Vi har också ett pilotprojekt ”hälsa, trygghet och lärande” på Nygårdsskolan och Tjärnaskolan, som både Åsa Lindhagen (Mp) Jämställdhetsminister och Mikael Damberg (S) Inrikesminister var och besökte 12 december.

Borlänge har tagit ett stort ansvar över våra nyanlända. Vi har nu tagit beslut om att nyanlända invandrare inte ska få bosätta sig på Tjärna ängar om de inte redan har ett jobb. För att öka integrationen och lägga en mindre belastning på området.

Detta och mer gör kommunen. Vi har ett bra samarbete med polisen och jag vill avsluta med att tacka dig för ditt engagemang i kommunen och polisen för ett bra samarbete.

Jan Bohman (S)

Kommunstyrelsens ordförande