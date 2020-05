INSÄNDARE: En miljon kattägare utpekas som djurplågare

En förvirrad insändare i denna tidning av någon som anonymt kallas sig Naturmänniska pekar ut alla oss kattägare som "snudd på djurplågare". Det är illa och fegt att vara anonym och man borde bara tiga ihjäl denna korkade insändare.

Går vi tillbaka till "tidernas begynnelse" så var alla djur fria. Det fanns inga djurförsök eller djurfabriker, så var det. Men vi talar om nu och den tid som är och om tamkatten och inte om vildkatten eller lejonet precis som med hunden eller vargen.

Jag har varit "djurplågare" sedan 1976 och haft innekatter som alltid haft tillgång till nätad balkong dygnet runt, året runt. Mina katter har varit djupt älskade och omskötta och harmoniska. De har fått all den omtanke och den vård som älskade liv är värda och den dag det var dags att somna in så har det skett på ett sätt som vi människor sällan får uppleva. Lugnt och stilla bara somna in.

Du som kallar dig Naturmänniska sårar alla dem som lägger all sin kärlek på sina älskade katter. Du sticker förgiftade pilar in i deras hjärtan genom att kalla dem djurplågare när de i varje sekund har sin katts väl och ve i sina tankar. Och du gör det utan att du har en endaste aning om hur dessa katter har det. Har du besökt någon av oss djurplågare eller "snudd på djurplågare" som du skriver?

Sven Oskar Herbert Lind