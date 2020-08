Insändare: En bilväg vid Dammyran drabbar både säkerheten och fridfullheten

I den engagerade debatten om ett eventuellt nytt bostadsområde vid badsjön Dammyran så pekas felaktigt de som bor närmast badsjön ut som att det enbart skulle vara just de personerna som inte vill ha en bilväg in till badsjön, just med anledning av att de bor närmast badsjön.

Jag bor i nedre delen av Skräddarbacken och således någon kilometer ifrån Dammyran, och jag vill absolut inte heller ha någon bilväg bredvid Dammyran, trots att jag alltså inte bor nära Dammyran. Och alla andra som jag har pratat med säger också detsamma.

Vi vill kunna ta oss till och från Dammyran på ett säkert sätt och fortsätta kunna njuta av naturområdet. Hittills har jag vågat låta mina barn cykla till och från Dammyran på egen hand för att bada. Det kommer inte att gå om den nya planerade bilvägen byggs bredvid Dammyran.

Riskerna för att korsa den nya trafikerade bilvägen är absolut inget som jag kommer att utsätta mina barn för. Dessutom kommer fridfullheten som man känner när man är vid Dammyran att försvinna.

Hur kommunen ska göra med det eventuellt nya bostadsområdet spelar mig egentligen ingen roll, huvudsaken är att bilvägen inte läggs bredvid Dammyran.

Maria Johansson