INSÄNDARE: Dialog? Inte med oss

Falu handbollsklubb hyr cirka 20 timmar i veckan på Lugnet för träning. Vi är nog också den klubb som protesterat mest högljutt när Lugnet hyrs ut till diverse icke idrottsnära evenemang. Vid de flesta evenemang är alla fyra hallar på Lugnet bokade under en hel vecka, trots att evenemanget inte alltid kräver hela utrymmet.

Under hösten har tre träningsveckor försvunnit för våra lag som tränar på Lugnet. Det är många timmar för våra ungdomar. Och vi har aldrig blivit erbjudna ersättningstider! Jo, förresten, under skid-VM 2015 då Lugnet var stängt för oss under sex veckor. Då fick vi ersättningstider för våra seniorlag – fyra timmar i veckan.

Att man som Tomas Jons påstår att det sker en dialog med föreningar inför evenemang, och att man erbjuder ersättningstider, är inte alltså sant. Trots våra idoga försök att få Lugnet och Falu kommun att välja andra lokaler för vissa av arrangemangen så återkommer de varje år.

För alla idrottsutövande barn och ungdomar i Falun hoppas jag med en dåres envishet på bättring.

Tina Sjöström

Vice ordförande Falu HK