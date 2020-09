Insändare: Det nya badhuset på Lugnet ska komplettera Maserhallens utbud

REPLIK: Svar till Niklas Hilbrands som den 12/9 skrev en insändare med rubrik "Barnfamiljerna kommer att välja bort Lugnet – bygg ett riktigt äventyrsbad".

Att bygga ett badhus är en stor fråga för Falu kommun. Det handlar om mycket pengar, byggnaden ska finnas i 40 år, och det är en verksamhet som berör alla Falubor på ett eller annat sätt.

Det var också därför som vi startade processen med att besluta om vilka verksamheter som ska finnas i badhuset redan för flera år sedan. Processen har fått ta sin tid.

De första politiska besluten fattades 2015 och under hösten 2016 påbörjades projektet på riktigt med en omfattande medborgardialog. Falu kommun bjöd då in samtliga medborgare till fyra öppna seminarier, där olika perspektiv på Faluns nya badhus diskuterades. Dessa workshops var välbesökta och flera bra synpunkter kom in.

Vi kan ha förståelse för att det kan upplevas som en bristande dialog, när processerna tar lång tid. Men det är priset som vi alla behöver betala, för att våra demokratiska processer ska hållas med tid för politiker att sätta sig in i frågor och fatta beslut.

Våra politiker fattade tidigt i processen ett beslut om att inte bygga en anläggning som liknar den i Borlänge, utan satsa på något som snarare kompletterar utbudet av verksamheter och anläggningar i Falun-Borlänge-regionen.

Precis som du säger Niklas, så erbjuder Maserhallens äventyrsbad ett brett utbud av lekaktiviteter för barn. Äventyrsbadet finns tillgängligt för Falubor och med bussen tar det cirka 35 minuter att åka från Falu centrum.

Badhuset på Lugnet kompletterar anläggningen vid Maserhallen och det övriga utbudet på Lugnetområdet. Fokuset kommer att ligga på simkunnighet, rörelse och fysisk aktivitet.

Med vänliga hälsningar,

Tomas Jons, fritidschef Falu kommun

Anders Nordlund, vd Lugnet i Falun AB