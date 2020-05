INSÄNDARE: Det ni utsätter de boende och oss anhöriga är inhumant

Borlänge kommun väljer att inte berätta om hur covid-19 drabbar ett särskilt boende eller en särskild avdelning. För mig med anhörig på ett särskillt boende är det mer eller mindre tortyr att inte veta. Stressen i kroppen är konstant, 24 timmar per dygn, utan vila.

Jag ringer till avdelningen, varannan dag för att inte störa personalen för ofta och varje gång hör jag hur tonen hos den som svarar blir mer uppgiven, mer stressad. Om det är för att jag och alla andra oroliga, ovetande anhöriga ringer oftare vet jag inte. Det enda jag vet är att jag börjar fundera över om hon som svarar i andra änden någonsin är ledig?

"Ja, hej, jo jag kan lämna över telefonen. Jag ska bara springa med till henne. Just nu är jag på våningen ovanpå."

Jag sväljer och hinner tänka. "Finns smittan på våningen ovanför och nu förflyttar sig till våningen under." Följer döden med den trötta tillmötesgående personen likt en skugga ner till våningen under och in på min mammas rum? Kanske borde jag inte ringt? Kanske är det den extra arbetsuppgiften som jag just nu skapat, den som gör att någon missar att följa de "basala hygienrutinerna" som kommunen så stolt pratar om.

Det ni utsätter de boende och oss anhöriga är inhumant. Min mamma har svårt att skilja på verklighet och fantasi.

När hon berättar för mig att folk dör runt henne, att smittan har kommit, att hon erbjudits test, så vet jag inte om det är sant. Det enda jag vet är att ni som träffar henne varje dag och som sitter på sanningen vägrar ge mig den.

Dotter

