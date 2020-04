INSÄNDARE: Det är fina ord och tomma gester

Tack för den otroliga hjälte insatsen ni gör från vårdens sida. Tack för att ni står längst fram och tar den första smällen när viruset kommer.

Vi applåderar er för eran insats. Det är fina ord och tomma gester, för nog tror vi väl att inom vården att det kommer bli bättre efter denna pandemin och att politikerna kommer kunna komma tillsammans och bygga upp Sveriges förmåga att hantera situationer till en bra nivå igen eller?

Nja, det är nog en dröm redan från början till slut. För inte ens under pågående pandemi kan politikerna fatta snabba och rätta beslut utan hukar sig under det faktum att regionen med berått mod väljer att föra studenter och timanställda bakom ljuset.För vad händer när man blir smittad efter att ha gått in och jobbat extra på en klinik, jo, svaret blir kort och gott tyvärr kan vi inte göra något för er då ni inte är anställd på denna klinik.

Prover och uppföljningar hänvisar man kallt till primärvården som står förvånade över hur det kan få gå till så här. Efter att under två veckor jobbat intensivt med coronapatienter så blev jag självklart sjuk, men inte ett samtal, inte ett ord från någon utan jag fick helt ensam försöka ta mig genom detta träsk av byråkrater. Och då frågar man sig varför?

Varför är man så dum att man utsätter sig för något sådant här när uppbackningen inte finns och hur kommer det sig att HR på regionen överhuvudtaget inte informerar om att ingen sjukpenning kommer betalas ut om man blir sjuk, inga prover kommer tas och inget stöd kommer att finnas?

Det kanske är dags att sluta plocka in folk extra och förbjuda det helt tills den dagen vi är beredda att ta ansvaret för vad som händer när de blir sjuka.

David Steen Ssk