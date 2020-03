INSÄNDARE: De yttre elementen och LIF

Under många år har vi lärt oss att det finns yttre element, yttre krafter som styr Leksands IF och återigen är det på tapeten.

Thomas Johansson pratade om svagt ledarskap under åren som bjudit in till att folk utan officiella positioner i Leksands IF kunnat styra och ställa. Det har kostat LIF 20 år allsvenskan skulle jag vilja påstå.

Det kändes skönt hur ordförande Bergström redde ut stormen och hur Tjomme (vill han verkligen bli kallad för det?) dödade denna diskussion. Låt oss hoppas att yttre element inte stör Leksands IF något mer.

